Erwin de Vries opent nieuw seizoen d’Rentmeester

VALTHERMOND – Na een zinderende zomer met gezellige en intieme buitenconcerten start op 12 september het nieuwe seizoen van Concertboerderij d’Rentmeester in Valthermond. Op blote voeten zelfs, want Erwin de Vries bijt het spits af!
Hij stond al enkele keren op het podium bij d’Rentmeester; vaak alleen, soms met de hele band en
ook al eens met z’n tweeën. Voor de nodige variatie is er voor dit concert gekozen voor een trio, met
naast Erwin nog een gitarist en toetsenist. Wij denken dat de akoestiek van de zaal en deze formatie
een uitstekende keuze is, waarbij er ruimte is voor een lach en een traan en men volop kan genieten
van de geweldige liedjes uit zijn grote oeuvre. Miss Scheemda, De Polder, Veen, Kapsalon Anita,
noem maar op, alle hits komen deze avond langs en alles in zijn wonderschone dialect!
Al met al een prachtige seizoens-opening. Op www.drentmeester.nl staat meer informatie en de gehele agenda tot en met januari 2026 vermeld. Het wordt weer een geweldig half jaar, met veel variatie, bekende en onbekende (en zelfs geheime) acts uit binnen- en buitenland. Soul, blues, singer-songwriters, (neo-)klassiek en americana; voor alles is ruimte in de geweldige en sfeervolle zaal van d’Rentmeester.
Praktische informatie:
Vrijdag 12 september 2025
Zaal open: 19:30 uur
Start concert: 20:15 uur
