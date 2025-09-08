Feestweek Oude Pekela geopend met sportief succes

OUDE PEKELA – Oude Pekela trapte maandagavond de feestweek af met de traditionele Drukmaar Trimloop voor de jeugd. Maar liefst 60 enthousiaste jonge lopers verschenen aan de start, aangemoedigd door veel publiek dat zich langs het parcours had verzameld.
De jongste deelnemers tot en met 7 jaar liepen een afstand van 400 meter, terwijl de oudere jeugd zich mocht uitleven op de 800 meter. Het parcours startte om 18.00 uur aan de Parklaan en zorgde voor veel sportieve spanning en plezier.
De inschrijving vond plaats in de kantine van korfbalvereniging WSS aan de Burgemeester Snaterlaan. Deelname was gratis, zodat iedereen de kans kreeg om mee te doen.
Na afloop werden alle deelnemers beloond met een welverdiende medaille. Voor de drie snelste lopers per leeftijdsklasse stond er bovendien een mooie beker klaar, wat zorgde voor extra strijdlust bij de jonge atleten.
De organisatie kan terugkijken op een geslaagde en sportieve start van de feestweek, waarbij de jeugd van Oude Pekela liet zien dat sport en plezier uitstekend hand in hand gaan.
Bron en foto’s: Freddy Stötefalk
Catharina Glazenburg