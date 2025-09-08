Geert Pruiksma te gast bij het Nut Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op 23 september verzorgt Geert Pruiksma een lezing voor Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, afdeling Bellingwolde.
Het NUT Bellingwolde opent het seizoen 2025/2026 met een lezing van Geert Pruiksma. Pruiksma is directeur van Museum Nienoord en neemt als expert bij het TV programma BinnensteBuiten de kijker mee op een “buitenkunstreis”. Daarnaast maakt hij verre reizen en kan hij je veel vertellen over Ethiopië en Papua Nieuw Guinea.
De lezing zal worden gehouden in De Meet, Dorpsplein 6 te Bellingwolde. Aanvang 20.00 uur
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.
Meijco van Velzen
Catharina Glazenburg