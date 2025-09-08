Gemeente Westerwolde is op zoek naar rechthebbenden graven

WESTERWOLDE – De gemeente wil voor het op orde houden van de administratie van haar begraafplaatsen in contact komen met nabestaanden. De gemeente moet voor elk graf op een begraafplaats een rechthebbende vastleggen. De rechthebbende is namens de familie contactpersoon
voor de gemeente. Deze heeft als enige het recht om te bepalen wat er met het graf gebeurt.
Stickers op graven
De gemeente komt graag in contact met nabestaanden. Er worden stickers geplakt op de graven waarvan
de gemeente vermoedt dat de gegevens van de rechthebbende niet meer actueel of compleet zijn. Het kan zijn dat de rechthebbende is verhuisd of overleden en de gemeente daardoor geen contactpersoon meer heeft. Samen met de nabestaanden wil de gemeente de gegevens controleren. Nabestaanden kunnen vanaf het plaatsen van de stickers één jaar lang reageren.
Op 14 juli 2025 is de gemeente begonnen met het plaatsen van stickers op begraafplaats Bourtange.
Op 8 september start dit ook op de begraafplaatsen in Veelerveen en Wedde. Daarna volgen gefaseerd de andere begraafplaatsen.
Doorgeven wijzigingen
Als er op het graf van een dierbare een sticker is geplakt, verzoekt de gemeente de nabestaanden contact
op te nemen. Dat kan op werkdagen telefonisch via 088 110 1707 of per e-mail via
gemeente@westerwolde.nl (t.a.v. de begraafplaatsadministratie) met vermelding van de begraafplaats en
naam van de overledene(n).
Bron: Gemeente Westerwolde
Catharina Glazenburg