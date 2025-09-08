DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Op 2 september is rond 23.20 uur achter een verkoophuisje aan de Kirchstraße in Haren een zak met daarin zo’n 400 statiegeldblikjes gestolen. De schade wordt op 100 euro geschat. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932/72100.
Papenburg
Tussen 10.15 en 14.30 uur vond gisteren op het terrein van het boerderijfestival van Social Ecofarm aan de Am Seitenkanal in Papenburg een aanrijding plaats. Een nog onbekende auto beschadigde een geparkeerde witte VW Up. De auto liep aan de linker achterzijde voor ongeveer € 1.000 schade op. Getuigen die het ongeval hebben gezien of informatie kunnen verstrekken over het betrokken voertuig, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961 9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
