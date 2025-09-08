Luchtig festival in Centrum Veendam

VEENDAM – Zaterdag werd in het centrum van Veendam het splinternieuw evenement “Ven van lucht” gehouden.
Het Veenlustplein, Raadhuisplein en een gedeelte van het Museumplein werden vol gezet met leuke luchtspelen zoals lucht 4 op een rij, lucht basketbal, lucht voetbal, lucht darten en nog veel meer.
“Het kwam iets laat op gang maar de mensen en uiteraard de kinderen vonden het allemaal geweldig”, vertelt promotiemanager Maikel-Owen van Deest, die veel positieve reactie mocht ontvangen.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg