Middeleeuws Ter Apel: tweede dag vol spektakel en beleving

TER APEL – Vandaag was de tweede dag van het evenement Middeleeuws Ter Apel plaats. Het terrein rond het beroemde Klooster Ter Apel ging daarbij voor de 29ste keer terug in de tijd, naar het jaar 1465.
Bezoekers genoten van een weekend vol marktkramen, archeologische opgravingen, kampementen en voorstellingen. Vuurspuwers, muzikanten en zwaardvechters zorgden voor een waar spektakel, terwijl de geur van authentieke gerechten en de klanken van historische instrumenten de middeleeuwse sfeer compleet maakten. Het thema van dit jaar was “Bouwen in de Middeleeuwen”.
Feestelijke afsluiting
De organisatie kijkt terug op een bijzonder geslaagd weekend. De afsluiting gebeurde traditiegetrouw met het speciale lied dat ter gelegenheid van de 25ste editie door de muziekgroep Datura werd gemaakt. Daarbij hoort een dans die ook dit keer weer samen met het publiek werd uitgevoerd. De tekst van het refrein werd op een groot doek getoond, zodat iedereen kon meezingen. Lies deed het dansje nog één keer voor, waarna jong en oud feestelijk meedansten.
Vooruitblik
Volgens organisator Gerda Toussain moet het jubileum van volgend jaar – de 30ste editie – minstens zo mooi worden. Met zoveel enthousiasme bij deelnemers en bezoekers kijkt men nu al uit naar dit bijzondere feest.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg. HIER vindt u alle foto’s.