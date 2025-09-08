Nieuw seizoen Blueprint Live, maar tevens het laatste!

VEENDAM – Op vrijdag 26 september start het 22e live seizoen van het roots radioprogramma Blueprint vanuit de foyer van theater vanBeresteyn in Veendam.
Presentator Thomas Kaldijk heeft besloten dat dit ook het laatste seizoen wordt van de live sessies. Er zijn met name twee redenen die hier aan ten grondslag liggen:
– het wordt binnen het bestaande budget steeds lastiger om nieuwe en/ of interessante gasten voor de live sessies uit te nodigen
– gezondheid: begin juli heeft hij een zware longoperatie ondergaan waar hij gelukkig van hersteld is, maar die zijn besluit tot stoppen heeft versneld.
Nieuw
Voor het eerste zijn de data van de Blueprint sessies opgenomen in de theatergids van theater vanBeresteyn. De eerste aflevering op vrijdag 26 september heeft een Friese invulling met als gasten Sipke Visser met zijn trio No Saint en Tess & The Howlin’Dawgs. een rock ’n roll / rockabilly band. Zoals altijd is publiek welkom en is de entree gratis. De live afleveringen van Blueprint worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Wildervank Fonds en vrijwillige giften van de bezoekers.
Sipke Visser & No Saint
De 32 jaar oude uit het Veen getrokken Sipke Visser ontleent zijn voorliefde voor de enigszins duistere kant van de Americana rootsmuziek aan zijn grote helden als Johnny Cash, Hank Williams en The Devil Makes Three. Country met een randje, blues invloeden, persoonlijke teksten en een stem waar je niet omheen kunt. No Saint bestaat behalve naast Sipke Visser uit Bas Kleine (bluesharp) = winnaar in 2015 bij The Dutch Blues Awards = en Albert Mos op gitaar.
Tess & The Howlin’ Dawgs
Een mix van roots, blues, rockabilly en onvervalste rock-’n-roll brengt de band de sound van de jaren ’50 tot leven. Als frontvrouw staat Tess, een zangeres met een krachtige stem die het publiek vanaf de eerste noot weet te betoveren.
Datum: vrijdag 26 september
Locatie: foyer theater vanBeresteyn
Tijdstip: 17.00 – 19.00
Gasten: No Saint en Tess & The Howlin’ Dawgs
Bron: Thomas Kaldijk
Catharina Glazenburg