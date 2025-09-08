Nieuwe Koning- en Keizersparen bij de Burchtschutters

WEDDE – Zondagmiddag werd bij het clubgebouw van de Burchtschutters het Koning- en Keizerschieten georganiseerd.
Nadat de leden volgens traditie in een geüniformeerde parade bij het clubgebouw aankwamen werd het Koningschieten door beschermvrouwe Giny Luth geopend. Het “oude” Koningspaar, Keizerspaar, Jeugd Koningspaar en Kinder Koningspaar: Marcel en Gabrielle Buirs, Dennis en Annie Stukje, Robian Buirs en Amber Tammes en Guus Wubs en Amber Kleef werden van hun versierselen ontdaan.
Nadat Giny Luth het openingsschot had gelost kon de strijd beginnen. De jeugd schoot met een luchtgeweer, terwijl de kinderen de houten vogel met houten blokken te lijf gingen.
Uiteindelijk werd Frank en Iris Vegter het nieuwe Koningspaar. Het Keizerspaar wordt gevormd door Jan en Hilda Grezel, Jeugd Koningspaar werd Katinka Kuijer en Ian Stukje en het Kinder Koningspaar is dit jaar Lucas Marrink en Naomie Akkermans.
Foto’s: Hilvert Huizing
Catharina Glazenburg