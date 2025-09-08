Ter Borg viert Open Monumentendag met unieke documentaire over monumentale boerderijen

SELLINGEN – Op Open Monumentendag, zaterdag 13 en zondag 14 september, staat het Westerwoldse buurtschap Ter Borg in het teken van haar rijke erfgoed. In de schuur van Borgerweg 1 wordt dan doorlopend een korte documentaire vertoond over de geschiedenis van de twee monumentale boerderijen in Ter Borg.
De film is in opdracht van de Ter Borg Stichting gemaakt door Filmclub Sellingen, op verzoek van de huidige bewoners. Bijzonder is dat zowel de huidige als vroegere bewoners zelf een hoofdrol spelen in de documentaire. Hun persoonlijke verhalen – deels verteld in het Gronings – brengen de geschiedenis van de boerderijen op een warme en authentieke manier tot leven.
De documentaire van circa vijftien minuten laat zien hoe het erfgoed van Ter Borg gekoesterd wordt, maar tegelijk ook een plek blijft om te beleven. Het resultaat is een waardevol tijdsdocument dat niet alleen de stenen, maar vooral ook de mensen centraal stelt.
De vertoning vindt doorlopend plaats op 13 en 14 september in de schuur van Borgerweg 1, Ter Borg (Sellingen). Bezoekers zijn van harte welkom om kennis te maken met dit unieke stukje geschiedenis van Westerwolde.
Bron/foto’s: Filmclub Sellingen en André Dümmer
Catharina Glazenburg