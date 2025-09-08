Tijdelijk gedoogbeleid natuurvriendelijk isoleren

GRONINGEN – Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft een tijdelijk gedoogbeleid vastgesteld voor het natuurvriendelijk isoleren van particuliere woningen.
Dit gedoogbeleid blijft van kracht totdat elke gemeente een vergunning flora- en fauna activiteiten heeft op basis van het Model SMP van de provincie Groningen. Dit maakt het mogelijk om huizen te isoleren zonder eerst een ecologisch onderzoek of vergunning te regelen. Dit kan alleen als de isolatie natuurvriendelijk gebeurt.
Gedoogbeleid samenvattend
Met het gedoogbeleid mogen particulieren in Groningen hun huizen laten isoleren zonder vergunning flora- en fauna activiteiten of ecologisch onderzoek, indien er aan deze voorwaarden wordt voldaan:
- Het betreft (na) isolatie van spouwmuren of daken;
- Er is sprake van een grondgebonden particuliere woning(en) of geschakelde of aaneen gebouwde particuliere woningen tot een hoogte van maximaal 4 verdiepingen/etages met een energielabel C tot en met g;
- Het isolatiebedrijf moet gecertificeerd zijn in natuurvriendelijk isoleren;
- De isolatie gebeurt niet tijdens kwetsbare periodes, zoals de broed-, kraam- en winterslaapperiode; en
- Er worden alternatieve verblijfplaatsen gerealiseerd voor dieren, zoals vleermuiskasten of nestkasten.
- Het beleid is tijdelijk. Het beleid wordt toegepast totdat er een Soortenmanagementplan (SMP) en de bijbehorende vergunning aan de desbetreffende gemeente is verleend waarvan gebruik gemaakt kan worden.
Belangrijk voor het verkrijgen van de gedoogbeslissing:
- Voldoet de te isoleren woning aan de begripsbepaling particuliere woning?
- Betreffen de isolatie werkzaamheden het isoleren van een muur of dak?
- Bevinden zich in of in de nabijheid van het te isoleren pand verblijfplaatsen, nestplaatsen en/of voortplantingsplaatsen van beschermde soorten?
- Kunnen er bufferzones worden aangehouden voor belangrijke verblijfplaatsen (zoals kraamverblijfplaatsen van vleermuizen)?
- Kunnen voldoende maatregelen getroffen worden om de beschermde soorten alternatieven te bieden?
- Worden er binnen een bepaalde straal niet teveel woningen ineens geïsoleerd waardoor teveel dieren op hetzelfde moment moeten zoeken naar nieuwe verblijfplaatsen?
- Wordt een woning op de juiste wijze natuurvrij gemaakt?
De bovengenoemde punten 1 en 4 zijn voor gecertificeerde isolatiebedrijven zichtbaar in de meldingsapplicatie Natuurvriendelijk isoleren.
Meer informatie en contact
Meer informatie over het gedoogbeleid staat in het Provinciaal Blad. Wil je weten hoe je natuurvriendelijk kunt isoleren en een gedoogbeslissing aanvragen? Kijk dan op provinciegroningen.nl/natuurvriendelijkisoleren.
Bron: Provincie Groningen