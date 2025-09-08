Verrassende lezing bij het NUT Oldambt met professor dr. Zef. Hemel

FINSTERWOLDE – Op dinsdag 16 september verzorgt professor dr. J.J.M. Hemel in MFC De Hardenberg, een verrassende lezing.
Professor dr. J.J.M. (Zef.) Hemel bekleedt een leerstoel aan de Rijks Universiteit Groningen over herontwikkeling en revitalisatie van Stad en Land. Zijn toekomstvisie voor Groningen is sterk verrassend. Hij wil het anders gaan doen. Hij kent de Randstad, maar de Randstad is in zijn visie geheel mislukt. Dicht gekit. Groningen is te verbeteren maar, in de visie van professor Hemel, in het verleden geplunderd: hij noemt melkquota, ruilverkaveling, raaigrasvelden, grote fabrieken, watervervuiling, aardgaswinning, kolossale hoogspanningsmasten. Waarom waterstoffabrieken en waterstofopslag in Groningen? Waarom kabels door ons werelderfgoed de Waddenzee? Wat moet je met al die datacenters? Vergeet ook de Eemshaven want daar werkt niemand.
We moeten ons niet bezig houden met een economische groeiagenda aldus professor Hemel, maar met grootschalig herstel. Hij wil het landschap terugbrengen en daarbij rekening houden met grote vraagstukken als verzilting en de zeespiegelstijging.
In de meeste dorpen van Oost-Groningen wordt alleen nog maar gewoond. Veertig jaar geleden werkte men binnen de dorpen en had men er winkels, banken en andere bedrijven. Nu is het er overdag uitgestorven. De woon-werkafstand binnen Nederland is in Groningen het hoogst: maar liefst 36 km. Professor Stef Hemel wil graag zijn toekomstvisie voor Groningen, over dat het anders moet, laten horen en met u in debat gaan. Ook zal hij aantekeningen maken om ter zijner tijd te komen tot een toekomstverhaal in boekvorm over nieuwe perspectieven, brede welvaart, schoonheid en zingeving, voor Groningen en het Oldambt. Sinds 2022 werkt professor Hemel bij de Rijks Universiteit Groningen al aan zijn toekomstvisie die wij graag van hem willen horen.
Lezing van prof. dr. J.J.M. Hemel dinsdag 16 september in MFC De Hardenberg, Hardenberg 5, Finsterwolde.
Aanvang 19:30 uur.
Reserveren gewenst via: reserveren.nutoldambt@gmail.com .
Bron: Kees van Slochteren
Catharina Glazenburg