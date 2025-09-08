Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.
Welke interviews kunt u vandaag verwachten:
09.15 uur Reportage Malou
09.45 uur Niels Mulder over de week van het lezen en schrijven
10.15 uur Jan Groen van Comité OMD gemeente Westerwolde over de open monumentendag
10.45 uur Thea de Boer over het Korenfestival in Oude Pekela
11.15 uur Reportage Malou
Presentatie: Linda Koops
