Wereldkampioen Kyara woont in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – In Vlagtwedde woont Kyara. Sinds 7 september is zij wereldkampioen in haar klasse.
Kyara is een Chart Polski, beter bekend als een Poolse Greyhound. Het WK was georganiseerd in Gelsenkirchen in Duitsland. Eerst moest Kyara een voorloop lopen en op basis van die tijd mocht zij de finale lopen op de renbaan. Het was een druk bezocht evenement met veel nationaliteiten uit voornamelijk Europa.
In augustus heeft Kyara ook meegedaan aan de open Poolse kampioenschappen Coursing en werd daar ook eerste. Kyara traint bij de Pekelder Windhonden Renclub in Oude Pekela, waar ze haar licentie heeft kunnen behalen om met de wedstrijden mee te doen. Dit alles natuurlijk niet zonder haar baasje Wim, die haar zeer goed verzorgd.
In oktober gaat Kyara naar het Ronostrand in Een (Drenthe) om daar haar vorig jaar behaalde titel op de Coursing te verdedigen.
Bron: Tanya Muller
Catharina Glazenburg