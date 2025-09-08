OUDE PEKELA – Op zondag 21 september a.s. is er om 19.00 uur een zangdienst in de Wedderwegkerk te Oude Pekela. Medewerking wordt verleend door het Ichtuskoor uit Emmen o.l.v. Frits Vugteveen, organist Dirk Swama en trompettist Louis Luitjens. Voorganger is ds Simone van de Vrie.
In deze dienst staan zang en muziek centraal, afgewisseld met teksten passend bij het thema: ‘Zingend op weg……… als pelgrims van hoop!’ Er worden oude en nieuwere liederen gezongen uit de Bundel van Johannes de Heer en andere liedbundels. De teksten van de liederen komen tijdens de dienst op de schermen in de kerk te staan en zullen daarnaast in de week voorafgaande aan 21 september op de website www.protestantsegemeenteoudepekela.nl worden gepubliceerd.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om deze zangdienst mee te beleven en te ontdekken
hoe zingend op weg zijn weer nieuwe hoop kan geven.
De dienst wordt ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
Bron: Kerkenraad PG Oude Pekela
Catharina Glazenburg