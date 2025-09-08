Zangdienst in de Wedderwegkerk

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 8 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST ENKELE BUIEN | MORGEN REGENACHTIG

Vanochtend en in het begin van de middag is het vaak bewolkt en er zullen af en toe een paar buien vallen. De wind is veranderlijk en de temperatuur stijgt tot ca. 20 graden. Later in de middag en vanavond is het droog met enkele opklaringen. En met een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het dan 21 á 22 graden.

Vannacht raakt het opnieuw bewolkt en later in de nacht is er kans op wat regen. Morgen krijgt dat ook een vervolg want een lagedrukgebied trekt over Duitsland naar het noorden en dat geeft juist ook bij ons flinke perioden met regen. Dat kan tot in de avond voortduren en het is ook koeler met een middagtemperatuur rond 18 graden.

Woensdag is dan weer een betere dag met af en toe zon en meestal droog weer. Donderdag is er later weer kans op wat regen. En dat is ook een voorproefje van een wisselvallige periode van vrijdag en volgend weekend.