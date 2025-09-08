Zeskamp tijdens dorpsfeest in Borgercompagnie

BORGERCOMPAGNIE – De feestcommissie Borgercompagnie organiseerde zaterdag met trots de tweede editie van een zeskamp.
Tijdens de zeskamp, waar maar liefst 14 teams aan meededen, kwam het op behendigheid en sportiviteit aan. De teams werden aangemoedigd door de dorpelingen. Ook de wethouders Evert Offereins van Midden Groningen en Bert Wierenga van Veendam waren aanwezig.
Na een sportieve middag wordt de dag afgesloten met een feestavond vol muziek en gezelligheid, verzorgd door de “All Season Coverband”.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
Catharina Glazenburg