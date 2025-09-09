Activiteiten bij Gasterij Natuurlijk Smeerling

SMEERLING – De herfst laat Smeerling van zijn mooiste kant zien: kleurrijke natuur, rust en gezelligheid. Hier vindt u een overzicht van de activiteiten in oktober.
Van vrijdag 18 oktober t/m vrijdag 24 oktober – herfst tekenwedstrijd voor kinderen t/m 12 jaar
Kinderen tot en met 12 jaar zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan de herfst-tekenwedstrijd. Een kleurplaat is verkrijgbaar in de Gasterij of te downloaden via de website. Na het inkleuren kan de kleurplaat worden ingeleverd bij de Gasterij. Vermeld daarbij duidelijk naam, leeftijd en telefoonnummer, zodat wij de prijswinnaars kunnen bereiken. Op zaterdag 25 oktober 2025 maken ze de winnaars telefonisch bekend. Alle ingeleverde kleurplaten krijgen een plaatsje aan de muur in de Gasterij, zodat iedereen ze kan bewonderen. Prijzen: 3 waardebonnen twv € 15,00 van Top1Toys Vlagtwedde. Deadline inleveren kleurplaat: vrijdag 24 oktober 2025
Donderdag 16 oktober tussen 14.00 – 16.00 uur herfst knutselen voor kinderen. Samen met D’Oale Kazerne maken kinderen een herfst-knutsel: een pompoen op een bedje van stro, versierd met natuurlijke materialen. Begeleiding: Sandra van D’Oale Kazerne. Reserveren en contact via de website: www.gasterij-natuurlijk-smeerling.nl
Zondag 26 oktober 2025 – Lustrumeditie Herfstbocken-slokken-loop + Kleintje Oktoberfest
Het eerste lustrum van deze herfstwandeling met bierproeverijen én een feestelijk pop-up festival: Kleintje Oktoberfest! Start bij Gasterij Natuurlijk Smeerling voor een wandeling van 3 km o.l.v. natuurgids of zelfstandig en proeverij van 3 of 4 herfstbieren of warme/koude herfstdrankjes tijdens wandeling. Brouwers van Brouwerij Westerwolde, Brouwerij Graansilo (Groningen) en Brouwerij Wieninger (Duitsland) zijn aanwezig en er is sfeervolle muziek en herfstdecor op het terras.
Startmomenten wandeling met gids:
⦁ 14:00 uur
⦁ 14:30 uur
⦁ 15:00 uur
Zelfstandig wandelen & proeven: tussen 14:00 – 15:00 uur
Reserveren en contact via de website: www.gasterij-natuurlijk-smeerling.nl
Bron: Gasterij Smeerling
Catharina Glazenburg