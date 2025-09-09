Auto botst tegen boom in Musselkanaal

MUSSELKANAAL – Vanmiddag is aan de Floralaan een auto tegen een boom gebotst.
Rond half vier vanmiddag is op de Floralaan in Musselkanaal een auto tegen een boom gebotst. Getuigen vertelden dat de wagen slingerend op de weg reed. Mogelijk dat de bestuurder(ster) onwel was geworden, maar dat is niet door de politie bevestigd.
Politie, brandweer, ambulance en het mobiel medisch team kwamen ter plaatse. De bestuurder(ster) zat niet bekneld en werd in een ambulance onderzocht.
De auto is door berger Keizer afgevoerd.
Bron:112regioflits
Catharina Glazenburg