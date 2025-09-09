Bezetting Ter Apel boven 2000 personen

TER APEL – Het aantal mensen dat op de opvanglocatie in Ter Apel verblijft is vandaag voor het eerst sinds 10 maanden weer boven de 2000 uitgekomen. Dat is een onwenselijke situatie voor bewoners, medewerkers en omwonenden – omdat het een menswaardige en veilige opvang en begeleiding in de weg staat, meldt het COA op hun website.
In de nacht van maandag 8 op dinsdag 9 september verbleven er 2034 mensen bij het COA in Ter Apel, voor vandaag dreigt dit aantal verder op te lopen. Het COA zet zich elke dag in om ieder beschikbaar bed te gebruiken. Maar door de sluiting van enkele tijdelijke locaties is er onvoldoende ruimte om de mensen die zich in Ter Apel aanmelden op een andere opvanglocatie te plaatsen. Daarnaast gaan er onvoldoende statushouders naar gemeenten en is er een seizoenspiek in de aanmeldingen. Het COA heeft de toenemende druk op de bezetting half juli al aangekaart en een oproep gedaan snel meer opvangplekken beschikbaar te maken. Die oproep heeft helaas onvoldoende nieuwe opvangplekken opgeleverd.
De afgelopen periode is het gelukt om het aantal mensen in Ter Apel onder de 2.000 bewoners te houden. Verschillende gemeenten zijn bijgesprongen en hebben meegeholpen bij versnelde opening of verlenging van locaties. Daarnaast leggen medewerkers van het COA dagelijks de intensieve puzzel van passende plaatsing van asielzoekers. Het COA is iedereen die hier zo hard aan meewerkt dankbaar.
Bron: COA Ter Apel
Catharina Glazenburg