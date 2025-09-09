Binnenkort op tv: Het Echte Leven in de Dierentuin vanuit WILDLANDS

EMMEN – Na bijna een jaar lang filmen, interviewen en monteren mag het eindelijk bekend worden gemaakt: Het tv-programma Het echte leven in de dierentuin is dit seizoen opgenomen in WILDLANDS!
Met mooie dierverhalen die niet eerder op tv te zien waren, zoals de geboorte van de drie leeuwenwelpjes, gravende ijsberen en de levenscyclus van de atlasvlinder. Er werden camera’s geplaatst op plekken waar je als bezoeker niet kunt komen. Wat dan allemaal wordt vastgelegd, bewijst maar weer eens dat het leven in de dierentuin nooit saai is.
Het is voor het eerst dat een seizoen van het NTR-programma wordt opgenomen in het dierenpark in Emmen. De eerdere seizoenen speelden zich af in Ouwehands Dierenpark in Rhenen en in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. In de serie staat het leven van de dieren en hun karakters centraal, maar ook de verzorgers vertellen over hun werk. Met indrukwekkende beelden wordt het leven van de dieren dag en nacht gevolgd: van hartverwarmende avonturen tot bikkelharde strijd, en van opbloeiende relaties tot nieuw leven. Daarnaast laten de gepassioneerde verzorgers zien wat er achter de schermen van een dierenpark allemaal gebeurt: werken aan soortbehoud, educatie, natuurbescherming en wetenschappelijk onderzoek.
Het achtste seizoen van Het Echte Leven in de Dierentuin is een coproductie van de NTR en I Care Producties. De zesdelige serie is vanaf zaterdag 20 september 2025 wekelijks rond 19.00 uur te zien op NPO 1.
Bron: WILDLANDS
Catharina Glazenburg