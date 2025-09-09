Dammen op Jaarmarkt in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Zaterdag 13 september staat Oude Pekela in het teken van de traditionele “Jaarmarkt Oude Pekela” De altijd drukbezochte markt, met ruim 130 kramen, wordt deze editie ook gebruikt om de damsport in Oost-Groningen te promoten.

Om dit te realiseren hebben enkele leden van Damclub Meeden en Damclub Winschoten de handen ineengeslagen en willen gezamenlijk op een “laagdrempelige” manier het publiek kennis laten maken met deze denksport. In de marktkraam liggen dan enkele damborden voor de liefhebbers om in alle rust een partijtje te spelen. In deze ongedwongen sfeer kunnen alle “ins en outs” omtrent het dammen door de aanwezige crew worden beantwoord. Ook het zogenaamde “demonstratiebord” draagt bij aan de promotie. Hier worden op gezette tijden de zogenaamde basisprincipes van het dammen onder de aandacht gebracht.

Oefenen met DamZ! via de KNDB

Overigens, de damsport leent zich uitstekend om achter de computer, of i-pad zoals u wilt te oefenen. Via de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB) heeft “DamZ!” de mogelijkheid om online oefenen in de theorie of om een partijtje te spelen.

Egbert Wierenga 2e bij Mello Koolman

Egbert Wierenga uit Scheemda is er zaterdag 6 september in geslaagd 2e te worden in zijn ratinggroep bij het traditionele Mello Koolman damtoernooi in Groningen. Deze 40e editie vond plaats in het Jannes van der Wal Denksportcentrum in Groningen. Danny Staal van het organiserende Damgenootschap “Het Noorden” uit Groningen mocht 40 dammers verwelkomen. Het toernooi bestond uit 8 ronden Zwitsers systeem onder een speeltempo van 30 minuten per speler/partij. Het toernooi begon vrijdagavond 5 september met 3 ronden, met aansluitend op zaterdag de resterende 5 ronden. Winnaar werd GMI Martin Dolfing uit Groningen met als tweede GMI Jitze Slump uit Landgraaf en derde GMI Roel Boomstra uit Groningen. Naast Egbert Wierenga behaalden de Oost-Groninger dammers goede resultaten, Klaas van der Laan uit Noordbroek werd 1e in zijn ratinggroep en Feiko Stoppels uit Muntendam 3e in dezelfde ratinggroep.

Onderlinge competitie in Winschoten goed bezocht.

De onderlinge competitie bij Damclub Winschoten is goed van start gegaan in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten. Op de woensdagavond waren om 19:00 uur 8 leden present en bij de zogenaamde “trainingsgroep” op vrijdag gaven 9 dammers acte de préseance. De belangstelling voor de trainingsgroep op vrijdagavond is een “schot in de roos”. De avond begint om 18:30 uur met ongeveer een ½ uur theorie op het zogenaamde demonstratiebord om daarna onderlinge wedstrijden te spelen tot maximaal 21:00 uur. Deze methode is een uitstekende manier om de “beginnende dammer” te betrekken bij de damsport. Tevens kunnen “oud” jeugdleden in het middelbaar onderwijs aanschuiven. Met het theoretische gedeelte wordt de damsport meer inzichtelijk gemaakt. Tijdens de fysieke training worden veel damtermen benoemd, maar ligt de nadruk allereerst op de basisprincipes van het dammen om toe te werken naar een zogenaamde “streefstand”. Dit is overigens een stand die veelal, bij goed spel, leidt tot winst. Daarna kan het geleerde in de praktijk worden gebracht met fysieke partijen. Belangstellenden mogen, zonder enige verplichting, sowieso de eerste maand de “damtraining” bijwonen.

Bron: Geert Lubberink

Catharina Glazenburg