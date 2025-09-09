Eigenaar Partycentrum De Meet betrapt inbrekers op heterdaad

BELLINGWOLDE – Het was een onrustige nacht voor Bert Meins, eigenaar van Partycentrum De Meet in Bellingwolde. Na meerdere inbraken de afgelopen week wist hij vannacht twee inbrekers op heterdaad te betrappen.

Vorige week sloegen dieven meerdere keren toe bij het partycentrum. Dinsdag werd een kassalade met geld buitgemaakt, vrijdag verdween zelfs de volledige kassa. De daders kwamen telkens binnen door het slot van de nooduitgang te forceren.

Daarop besloot Meins in het weekend camera’s op te hangen. Dat bleek geen overbodige luxe: vannacht werd hij wakker van een melding op zijn telefoon en zag hij via de camera’s dat er opnieuw twee personen rond het pand liepen. Hij belde direct 112 en reed richting de zaak.

Op de Hoofdweg wachtte hij aanvankelijk de politie op, maar toen hij op zijn telefoon zag dat de inbrekers wilden vertrekken, greep hij zelf in. “Ik heb ze in de kraag gevat,” vertelt Meins. “Ze werkten eerst redelijk mee, maar probeerden later alsnog te vluchten.” De politie kon de twee uiteindelijk overbrengen naar het bureau.

De eigenaar beseft dat zijn actie niet zonder risico was. “Achteraf was het misschien dom van mij. Het had ook anders af kunnen lopen,” zegt hij nuchter over zijn heldendaad. Hij had bewust een van de tussendeuren opengelaten en een ander afgesloten. Hierdoor hadden de daders langer werk om verder in het pand te komen.

Volgens Meins wonen de verdachten in het dorp, al kent hij ze niet persoonlijk. “Ik heb ze weleens zien lopen,” zegt hij. Of zij ook verantwoordelijk zijn voor de eerdere inbraken wordt nog onderzocht.

De gemeente, die eigenaar van het gebouw is, neemt inmiddels maatregelen om het pand beter te beveiligen. Voor Meins blijft de schade hoe dan ook fors: een nieuwe kassalade, de aanschaf van camera’s en het verlies van zo’n 300 euro aan contant geld. Hij hoopt dat de politie een huiszoeking bij de verdachten doet en dat de verdwenen kassa alsnog boven water komt.

Bron: Bert Meins

Foto’s: Jan Glazenburg

Catharina Glazenburg