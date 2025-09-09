Elke twee weken: Ganzenust Avond in Vriescheloo

VRIESCHELOO – Een kaartje leggen, een potje dart spelen, biljarten of aan de bar de week afronden. Vanaf 12 september a.s. is het elke twee weken vanaf 20.00 uur Ganzenust Avond.
In een gezellige sfeer, met muziek uit de jaren 80/90, vindt u in het dorpshuis ontspanning en vertier. U kunt er een spelletjes spelen en uiteraard genieten van een warme hap en drankje.
Voor elk wat wils: wilt u darten, biljarten, rummikub, klaverjassen? Het kan en mag allemaal.
U bent van harte welkom in ’t Ganzenust
Bron: Ronald Theuns
Catharina Glazenburg