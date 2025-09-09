Fashion Atelier voor jongeren van start bij Kunstenschool ZG

STADSKANAAL – Speciaal voor jongeren van 12 t/m 18 jaar start Kunstenschool ZG met het Fashion Atelier, een gratis cursus over alles wat met mode te maken heeft. Onder leiding van de ontwerpers Ineke Pals en Andre Meins gaan jongeren op zoek naar hun eigen persoonlijke mode.
De jongeren maken in deze werkplaats kennis met stylen, vormonderzoek, ontwerpen en tekeningen maken op papier. Er wordt geleerd met de naaimachine te werken, maar ook de fijne kneepjes van textiel bewerken komen aan bod, zoals patchwork, borduren of plissé. Het atelier wordt afgesloten met een fotoshoot en een presentatie. De meest bijzondere creatie kan een mooie prijs winnen.
De cursus van 10 bijeenkomsten start donderdag 25 september, 19.00 uur en wordt gegeven in Kunstenschool ZG, Raadhuisplein 2 Stadskanaal. Deelname is gratis.
Aanmelden kan via whatsapp: 06 – 2981 2224 of mail: info@kunstenschoolzg.nl o.v.v. Fashion Atelier
Bron: Gineke Drenth
Catharina Glazenburg