Indrukwekkende documentaire Anak Indië in Filmhuis van vanBeresteyn

VEENDAM – Op dinsdagmiddag 16 september is de documentaire Anak Indië van regisseur Hetty Naaijkens-Retel Helmrich te zien in het Filmhuis van vanBeresteyn. Deze indrukwekkende film vertelt het verhaal van Indische Nederlanders, Molukse gezinnen en Peranakan-Chinezen die na de Tweede Wereldoorlog noodgedwongen naar Nederland kwamen en hier een nieuw bestaan moesten opbouwen.
Nederland telt ruim twee miljoen mensen met wortels in de voormalige kolonie Nederlands-Indië. Met persoonlijke verhalen van o.a. Yvonne Keuls, Adriaan van Dis, Wieteke van Dort, Claude Vanheye en Thé Tjong-Khing wordt een liefdevol en veelzijdig portret geschetst van veerkracht, identiteit en het gevoel van ontheemd zijn. Collage-animaties, muziek, 8mm-archiefbeelden en het pianospel van Mariëtte Hehakaya geven de documentaire een extra gelaagdheid.
Datum: Dinsdag 16 september 2025
Aanvang: 14.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
