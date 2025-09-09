Juf Marrie 40 jaar op Pork én in het onderwijs

TER APEL – Vandaag was het feest op basisschool Pork in Ter Apel: juf Marrie vierde maar liefst 40 jaar in het onderwijs, waarvan ook gewoon 40 jaar op Pork. Een bijzondere mijlpaal die ze graag samen met de kinderen van de school wilde vieren.
Marrie zelf was er redelijk bescheiden onder. Zo zegt ze: “Het gaat niet om mij hoor, ik hoef niet zo in de belangstelling te staan. Ik wil graag iets leuks en leerzaams voor de kinderen.” In plaats van een cadeau vroeg Marrie om een circusdag voor alle leerlingen.
De dag begon feestelijk met een erehaag vanaf haar huis naar school, gevolgd door zang en een cadeau van de kinderen. Daarna genoten de leerlingen van workshops en een echte circusvoorstelling in de sporthal, samen met ouders. Als kers op de taart ontving Marrie van Primenius, de scholenstichting waar Pork onderdeel van uitmaakt, een erespeldje. Deze werd uitgereikt door Wieneke Pathuis van het College van Bestuur.
Ondanks haar 40 jaar ervaring is Marrie nog altijd een bevlogen juf die de leerlingen van groep 3 met veel enthousiasme de basis van lezen en rekenen aanleert.
Bron/foto’s: Ans Alers, directeur SWBS Pork
Catharina Glazenburg