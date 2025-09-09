DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Lathen

Zaterdagavond is tussen 21.30 en 22.00 uur bij een woning aan de Große Straße in Lathen de voordeur met een onbekend voorwerp beschadigd, waardoor er krassen op de deur ontstonden. Een getuige zag in de directe omgeving verschillende jongeren, die vervolgens de plaats van het delict verlieten. Of er een verband is met de schade is momenteel onduidelijk. De politie verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over het incident of de betrokkenen, contact op te nemen met de politie van Lathen via 05933 / 924570.

Meppen

Op dinsdag 2 september vond omstreeks 19.30 uur op de Ostrolekabrug in Meppen een ongeval tussen twee fietsers plaats. Een studente stak de brug vanaf de Schullendamm richting Emsbad over. Twee fietsers reden naast elkaar en kwamen op haar af. Ze botste tegen een van de fietsers. Na een kort gesprek verliet de betrokken fietser samen met zijn begeleider de plaats van het ongeval zonder zijn persoonlijke gegevens achter te laten. De studente raakte lichtgewond. De politie van Meppen verzoekt de betrokken fietser en eventuele getuigen te bellen naar 05931 / 9490.

Maandag vond omstreeks 15.45 uur op de hoek van de Schullendamm en de Esterfelder Stiege in Meppen een verkeersongeval plaats, waarbij twee auto’s betrokken waren. Volgens de huidige informatie reed een 21-jarige bestuurder van een VW met zijn drie vrouwelijke passagiers over de Schullendamm in de richting van de B70. Tegelijkertijd probeerde een 75-jarige bestuurster van een Kia vanaf de Esterfelder Stiege linksaf de Schullendamm op te slaan. Ze verleende geen voorrang aan de VW. Alle vijf inzittenden van de betrokken voertuigen raakten lichtgewond. Drie personen werden uit voorzorg per ambulance naar het ziekenhuis in Meppen gebracht. Beide voertuigen liepen materiële schade op. De politie is een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval gestart.

Gistermorgen vroeg heeft de politie twee mannen aangehouden die op grond van een arrestatiebevel werden gezocht. De 39-jarige bestuurder had nog een gevangenisstraf van ongeveer twee jaar te gaan. De 34-jarige passagier had nog een gevangenisstraf van vijf jaar te gaan.

In het kader van de politiebewaking in het grensgebied met Nederland hielden agenten een ​​auto in Meppen aan de B70 staande. Bij de identiteitscontrole van de 39-jarige Poolse bestuurder toonde hij aanvankelijk een document van een andere persoon. Door middel van vingerafdrukanalyse stelden de agenten vast dat de man door de Poolse overheid op grond van een arrestatiebevel werd gezocht. Hij had nog een gevangenisstraf van ongeveer twee jaar te gaan na een veroordeling wegens overtreding van de drugswet. De Oostenrijkse justitie was ook geïnteresseerd in de verblijfplaats van de Poolse man.

De controle van de 34-jarige Poolse passagier bracht aan het licht dat hij ook op grond van een arrestatiebevel door de Poolse overheid werd gezocht. De man moet nog een gevangenisstraf van ongeveer vijf jaar uitzitten voor drugshandel, ontvoering en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Beide mannen zijn overgebracht naar een penitentiaire inrichting.

Haren

Tussen vrijdag 18.00 uur en zaterdag 14.00 uur heeft zich op de Tinner Weg in Haren een verkeersongeval voorgedaan, gevolgd door een vluchtmisdrijf. Een nog onbekende bestuurder beschadigde tijdens het passeren een langs de kant van de weg geparkeerde VW Transporter. De bestuurder verliet vervolgens de plaats van het ongeval zonder de schade te verzorgen. De politie Haren vraagt ​​getuigen met informatie over het ongeval of de veroorzaker van het ongeval om te bellen naar 05932 / 72100.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Catharina Glazenburg