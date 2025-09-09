Oldtimers gezocht voor feestelijke show tijdens Winschoten200

WINSCHOTEN – Winschoten maakt zich op voor een bijzonder evenement in het kader van Winschoten200: de Oldtimer Show op zaterdag 27 september.
Naast een kleurrijke stoet van klassieke auto’s zullen er dit jaar ook maar liefst 20 historische brandweeroldtimers aanwezig zijn.
Samen zorgen zij voor een uniek schouwspel in de binnenstad.
Programma:
- 13.00 uur – Verzamelen achter Cultuurhuis De Klinker
- 14.00 uur – Start parade door de Langestraat (in groepen van 10 oldtimers)
- 15.00 – 16.00 uur – Oldtimers en brandweeroldtimers bewonderen op het Marktplein
- 16.00 uur – Einde van de show
Voor de parade is er plaats voor maximaal 30 oldtimers. Daarnaast rijden de 20 brandweeroldtimers mee en zijn ze van dichtbij te bewonderen op het Marktplein.
Eigenaren van oldtimers die willen deelnemen, kunnen zich aanmelden via chrisderaaf@hotmail.com (graag merk/type en bouwjaar vermelden).
Bron: Chris de Raaf
Catharina Glazenburg