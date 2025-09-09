Oogstmarkt in Park van Pomona

BLAUWESTAD – Op zondag 21 september 2025 vindt in de boomgaard van Park van Pomona een feestelijke Oogstmarkt plaats. Bezoekers zijn van 10.00 tot 16.00 uur welkom om samen het oogstseizoen én het tienjarig bestaan van de vereniging te vieren.
De Oogstmarkt biedt een breed aanbod met leuke kraampjes: foodtrucks, proeverijen, appels plukken, natuurproducten, honing, jam, chutneys, zuurdesembrood, vleeswaren, borrelhapjes, snuisterijen, woonaccessoires, wijnvatmeubilair en meer. Voor kinderen is er een springkussen en een leuke speeltuin.
Daarnaast is er een mobiele fruitpers aanwezig. Bezoekers kunnen hun eigen fruit laten persen tot sap. Reserveren kan via: www.mobielefruitpersgoldenraand.nl
Ook wordt er die dag een bakwedstrijd gehouden ‘Heel Blauwestad bakt’ met fruit uit de boomgaard.
Kijk voor meer informatie: www.parkvanpomona.nl
Locatie: Elfenbank 37A, Blauwestad
Bron en foto’s: Park van Pomona
Catharina Glazenburg