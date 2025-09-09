PrengerHoekman Kruiwagenrace trekt 58 enthousiaste deelnemers

OUDE PEKELA – Vanavond stond het plein voor het gemeentehuis van Oude Pekela in het teken van de jaarlijkse PrengerHoekman kruiwagenrace.
Al vanaf 18.00 uur konden kinderen zich inschrijven, waarna om 18.30 uur het startschot klonk. Het evenement maakt deel uit van de Feestweek Oude Pekela, die loopt van maandag 8 tot en met zondag 14 september.
Spannende race vol waterpret
De deelnemers moesten met een kruiwagen met water een hindernisbaan afleggen. Snelheid én behendigheid waren daarbij doorslaggevend: wie hield het meeste water over en bereikte als eerste de finish? Het leverde niet alleen een sportieve strijd op, maar ook veel lachende gezichten en de nodige waterpret voor deelnemers én toeschouwers.
Uitslagen
- Groep tot 8 jaar
- Kaiden Korte
- Lynn Boneschansker
- Ashley Agema
- Groep 8 tot 12 jaar
- Lorenzo Bisschop
- Brijson Albertus
- Mylene Scholten
- Groep 12 tot 16 jaar
- Sasha Smit
- Dion Leeuwerik
- Rendal Ots
Prijsuitreiking door burgemeester
De eerste drie winnaars in iedere categorie mochten een beker in ontvangst nemen, uitgereikt door burgemeester Jaap Kuin. Daarnaast was er voor álle deelnemers een herinnering: een medaille, een sportief tasje van PrengerHoekman, een appel of banaan en wat te drinken.
Groot succes
In totaal deden 58 kinderen mee aan dit populaire onderdeel van de feestweek. De combinatie van fanatieke inzet, plezier en de feestelijke sfeer maakt de kruiwagenrace opnieuw tot een groot succes in Oude Pekela.
Bron en foto’s: Freddy Stötefalk
Catharina Glazenburg