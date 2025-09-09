Video: Drukmaar Trimloop zet Oude Pekela weer in beweging

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 9 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

FLINKE PERIODEN MET REGEN | VANNACHT MISTIG

Het wordt vandaag weer eens een herfstachtige dag, want een lagedrukgebied vanuit West-Duitsland en Oost-Nederland gaat vandaag voor veel regen zorgen en dat zal vooral later in de ochtend en vanmiddag een natte toestand geven. En ook vanavond valt er nog af en toe regen, het is pas pas vannacht dat het meestal droog is. er komen vannacht ook opklaringen en er zal op veel plaatsen dan ook mist ontstaan. Maximumtemperatuur vandaag rond 19 graden, minimumtemperatuur komende nacht rond 13 graden.

Morgen begint met dichte, en lokaal ook dichte mist. Maar daarnaast is er vooral wat zon, morgenavond raakt het bewolkt en donderdagnacht is er kans op wat regen. Maximum morgen rond 20 graden en een matige wind uit zuidoost tot zuid.

Donderdag is het licht wisselvallig met af en toe zon en soms een bui, maar vaak droog weer en opnieuw een graad of 20. Daarna neemt de kans op wat regen toe maar eerst is dat vooral voor de Wadden en de kustgebieden, pas in het weekend zou het ook bij ons weer meer buiig kunnen worden. Matige tot krachtige wind aan het eind van de week, maxima dan van 18 tot 20 graden.