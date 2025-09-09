Video: Drukmaar Trimloop zet Oude Pekela weer in beweging

OUDE PEKELA – De jaarlijkse Drukmaar Trimloop heeft maandagavond opnieuw tientallen hardlopers naar de Parklaan gelokt. Het evenement maakt al decennialang deel uit van de feestweek in het dorp en staat bekend om zijn laagdrempelige en gemoedelijke karakter.
Voor het eerst stond Mirjam Stol aan het roer als wedstrijdleider. Zij nam de taak over van haar voorganger, na jarenlang zelf actief te zijn geweest als scheidsrechter bij start en finish. Onder haar leiding konden deelnemers opnieuw in alle vrijheid bepalen hoeveel rondes ze wilden lopen. Voor de jeugd stonden afstanden van 400 en 800 meter op het programma, terwijl volwassenen maximaal tien kilometer konden afleggen.
Volgens de organisatie is de kracht van de Drukmaar Trimloop juist de ontspannen sfeer. Er zijn geen officiële uitslagen: iedere loper ontvangt na afloop een medaille, ongeacht snelheid of afstand. Daarmee is het evenement voor velen ook een ideale voorbereiding op grotere wedstrijden in de regio, zoals de Run van Winschoten.
Opvallend is dat hardloopevenementen in de provincie Groningen de laatste jaren steeds vaker en laagdrempeliger worden georganiseerd. Door de bescheiden inschrijfkosten en de inzet van vrijwilligers blijft het voor een breed publiek toegankelijk. De Drukmaar Trimloop is daar een sprekend voorbeeld van: sportief, gezellig en volledig in het teken van de feestweek.
Malou Vos