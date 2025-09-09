Wegenvignetten.nl: Grootste kans op ongeluk in Groningen-stad, Pekela en Westerwolde relatief verkeersveilig

WESTERWOLDE, PEKELA, GRONINGEN – De kans om betrokken te raken bij een verkeersongeluk verschilt sterk per Groningse gemeente. Dat blijkt uit een analyse door Wegenvignetten.nl van Rijkswaterstaat-data. Zo kende de stad Groningen de afgelopen vijf jaar relatief gezien de meeste ongevallen, terwijl Pekela en Westerwolde juist het veiligst waren.
In de gemeente Groningen gebeurden gemiddeld vijftien ongelukken per duizend auto’s. Ook Midden-Groningen scoort hoog, met twaalf per duizend. Aan de onderkant van de lijst staan Pekela en Westerwolde, met respectievelijk acht ongelukken per duizend auto’s. Ook Het Hogeland en Stadskanaal komen met acht à negen per duizend relatief gunstig uit de bus.
Stadsdrukte versus platteland
“De stad Groningen springt eruit met veel druk stadsverkeer, studenten en fietsers, waardoor het risico op een aanrijding duidelijk hoger ligt dan in omliggende gemeenten. In Pekela en Westerwolde gaat het om veel kleinere aantallen auto’s en minder verkeersstromen, waardoor het aantal ongelukken per duizend voertuigen vanzelf lager blijft”, zegt Mattijs Wijnmalen van Wegenvignetten.nl.
Ernstigste ongelukken in Groningen-stad, Westerwolde en Stadskanaal, vooral blikschade in Oldambt
Opvallend is dat in de stad Groningen niet alleen de meeste ongelukken gebeuren, maar dat ze ook het vaakst tot letsel leiden (ruim 27 procent). Ook in Westerwolde, Stadskanaal, Veendam en Westerkwartier ligt dit aandeel hoog, rond de 23 tot 25 procent. In Oldambt en Eemsdelta gaat het juist in ongeveer tachtig procent van de gevallen slechts om blikschade. Het aantal dodelijke ongelukken blijft overal beperkt, maar ligt in Westerwolde met ruim twee procent wel hoger dan elders in de provincie.
Bron: Wegenvignetten.nl
Catharina Glazenburg