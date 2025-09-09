STADSKANAAL – Op zaterdag 20 september 2025 start een nieuw seizoen “Zingend naar de Zondag” in de Poststraatkerk in Stadskanaal.
Deze zangavond zullen de Verenigde Veluwse Koren o.l.v. Leander van der Steen hun medewerking verlenen. De V.V.K. treden op in traditionele Veluwse klederdracht. Het repertoire van de Verenigde Veluwse Koren kenmerkt zich door een grote voorliefde voor het eenvoudige geestelijke lied, waarbij gezocht wordt naar bewerkingen die de tekst extra onderstrepen en muzikaal gezien kwaliteit hebben. Maar ook grotere koorwerken worden met veel inzet van de koorleden uitgevoerd. Ze hebben in de jaren van hun bestaan landelijke bekendheid gekregen door de vele concerten maar ook door radio- en t.v. uitzendingen en door het maken van lp’s en cd’s. Tussen deze concerten door worden er ook regelmatig buitenlandse concertreizen gemaakt.
Bert Elbertsen, afkomstig uit Ede, is de vaste organist van de V.V.K. Hij begeleid ook de samenzang, die zal bestaan uit liederen uit diverse liedbundels; de nieuwe liedbundel, Opwekking, Johannes de Heer, etc.
De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends.
Zingend naar de Zondag, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur) en is vrij toegankelijk.
Ter bestrijding van de onkosten zal er een collecte worden gehouden.
De volgende keer
Zingend naar de Zondag
18 oktober 2025
m.m.v. Chr. Mannenkoor Stadskanaal o.l.v. Harold Kooij
Ronald Knol – organist
Bron: Antonia Meijer
Catharina Glazenburg