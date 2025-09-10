AG Solar 5×5 Estafette krijgt nieuwe datum: 11 oktober jubileumeditie in Stadskanaal

STADSKANAAL – De organisatie van de AG Solar 5×5 Estafette is blij te kunnen melden dat er een nieuwe datum is gevonden voor de tiende editie van het hardloopevenement. Na het afgelasten in juni vanwege de hoge temperatuur, wordt de jubileumeditie nu gelopen op zaterdag 11 oktober 2025 in Stadskanaal.
“Wij hebben er ontzettend veel zin in om er alsnog een prachtige jubileumeditie van te maken,” aldus voorzitter Adriaan Mollema. “Het was voor iedereen een teleurstelling dat we de loop in juni moesten afgelasten, maar veiligheid stond toen voorop. Nu kijken we uit naar een sportieve en feestelijke middag in oktober.”
De AG Solar 5×5 Estafette is inmiddels een begrip in de regio. Jaarlijks lopen teams van vijf deelnemers ieder vijf kilometer, waardoor samen een totale afstand van 25 kilometer wordt afgelegd. De laagdrempelige opzet en de gemoedelijke sfeer maken het evenement populair bij zowel recreatieve als fanatieke lopers.
Teams die zich al hadden ingeschreven voor de editie in juni en geen restitutie hebben aangevraagd, worden automatisch doorgeschoven naar de nieuwe datum. Mochten er wijzigingen in de teamsamenstelling zijn, dan kunnen deze eenvoudig per e-mail aan de organisatie worden doorgegeven. Nieuwe inschrijvingen zijn eveneens mogelijk via de website www.5x5estafette.nl
De organisatie kijkt ernaar uit om samen met lopers, supporters en vrijwilligers op 11 oktober het sportieve jubileum te vieren.
Bron: Dorien Smith
Catharina Glazenburg