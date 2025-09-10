Feestelijke opening De Graanschuur

FINSTERWOLDE – Afgelopen zaterdag was het feest aan de Hoofdweg 19 in Finsterwolde: De Graanschuur opende de deuren na een grondige renovatie. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de steun van sponsoren is het oude gebouw op fantastische wijze klaargemaakt voor een nieuwe bestemming – en dat mocht gevierd worden!
Vele Oldambtsters kwamen langs voor een gratis patatje, ijsje, gebak of suikerspin. De activiteiten en springkussens waren een succes bij de kinderen, terwijl volwassenen genoten van rondleidingen door het vernieuwde gebouw of van de rust in de Appelhof, die weer in ere is hersteld. Daar konden bezoekers bloemen en fruit meenemen, maar ook even stilte en bezinning vinden.
Jong en oud genoten volop. Jammer dat zo’n opening maar één keer kan, maar gelukkig is er meer in het vooruitzicht. Vanuit Geloof in Oldambt is het plan om elk jaar rond het einde van de zomervakantie een feestelijke seizoensopening te organiseren.
Intussen zijn ze vanuit De Graanschuur al weer nieuwe activiteiten aan het voorbereiden. Niet alleen voor Finsterwolde, maar ook in Bad-Nieuweschans en Midwolda. De kinderbijbelclub en het jongerenwerk starten binnenkort weer en op 23 september begint de eerste cursusavond van Ontdek de Bijbel – een inspirerende en leerzame cursus over het meest verkochte boek ter wereld.
Meer informatie is te vinden op de website www.geloofinoldambt.nl
Bron en foto’s: Bert Noteboom
Catharina Glazenburg