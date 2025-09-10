Fietsplezier en mooie route tijdens de Fyzigo Fiets 3-daagse

OUDE PEKELA – Vandaag trapten de deelnemers van de Fyzigo Fiets 3-daagse weer af bij MFC De Binding in Oude Pekela.
De tocht voerde via Bronsveen richting Tjabbesstreek, daarna naar Wedde, Terwupping en Onstwedde, om via Alteveer weer terug te keren naar Oude Pekela. Onderweg was er een rustpunt waar de deelnemers konden genieten van een verfrissend drankje en wat fruit. Het prachtige fietsweer zorgde voor een ontspannen en gezellige rit, waarbij iedereen volop kon genieten van de mooie omgeving en de sfeer onderweg.
Morgen is de laatste dag van de Fyzigo Fiets 3-daagse en traditiegetrouw zullen de deelnemers feestelijk worden binnengehaald. Rond 19.30 uur vertrekken zij in defilé vanaf De Spil in Nieuwe Pekela.
Bron: Freddy Stötefalk
Foto’s: Abel van der Veen
Catharina Glazenburg