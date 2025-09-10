Fyzigo Fiets 3 daagse in Oude Pekela van start

OUDE PEKELA – Van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 september wordt in Oude Pekela de Fyzigo Fiets 3 daagse gereden. Het evenement, dat jaarlijks fietsers van alle leeftijden trekt, startte bij MFC De Binding, waar de inschrijving vanaf 17:00 uur geopend was. Het startschot werd om 18:00 uur gegeven door Alex Ottens van Fyzigo.
Tijdens de driedaagse wordt er dagelijks een tocht van 30 kilometer door het landschap rond Oude Pekela gereden. Op de eerste dag namen ongeveer 60 enthousiaste deelnemers deel.
Fiets Direct was bij de start aanwezig en verzorgde, indien nodig, een gratis controle van de fietsen, zodat alle deelnemers veilig aan de tocht konden beginnen.
De Fyzigo Fiets 3 daagse combineert sportiviteit met gezelligheid en biedt deelnemers de kans om in een ontspannen sfeer de mooie streek te ontdekken. Met de succesvolle start van deze editie belooft het ook de komende dagen een sportief en plezierig fietsevenement te worden.
Bron: Freddy Stötefalk
Foto’s: Abel van der Veen
Catharina Glazenburg