Geslaagde afsluiting fietsseizoen Welzijn Westerwolde 

SELLINGEN – Vanmiddag vond de laatste fietsmiddag van Welzijn Westerwolde van dit seizoen plaats. Maar liefst 40 enthousiaste deelnemers stapten op de pedalen om samen te genieten van een mooie route door Westerwolde.
Bij de familie Wassenaar in Kopstukken werden de deelnemers getrakteerd op koffie/thee met taart. Daarna fietsten ze richting Sellingen, waar men bij Snackbar Zelgn, volgens traditie, het fietsseizoen afsloot met patat en een kroket of frikandel en een drankje.
In oktober gaan de bijeenkomsten in het MFA gebouw in Sellingen weer van start.
Bron en foto’s: Johannes Velthuis
Catharina Glazenburg