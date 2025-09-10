Geslaagde afsluiting fietsseizoen Welzijn Westerwolde 

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 10 september, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROGE DAG MET ZON | HERFSTACHTIG WEER

Na de regen van gisteren is het vandaag een vrij mooie dag want mooie zonnige perioden wisselen af met wat wolkenvelden en het blijft bij ons droog. Pas in de loop van de komende nacht is er bij ons kans op wat regen. De maximumtemperatuur voor vandaag is 19 graden en de wind wordt matig uit zuidoost tot zuid (windkracht 3 tot 4).

Vannacht daalt het tot ca. 12 graden en dan is het bewolkt met later wat regen. Morgen is er daarna nog maar af en toe wat zon maar later op de dag neemt de kans op regen toe. Maximum morgen rond 18 graden en windkracht 3 tot 5 uit het zuidwesten.

Vrijdag volgt een beetje dat patroon van morgen met eerst wat zon en later een bui. Dus we komen dan nog goed weg, maar in de loop van het weekend neemt de kans op regen toe en dan staat er ook windkracht 4 tot 6. Middagtemperaturen rond 18 graden en minima rond 13 graden. Dat is voor deze tijd vrij koel, maar dat is dan vooral door de bewolking en de buien die er in het weekend gaan vallen,