Groningen Huurt: één plek voor alle sociale huurwoningen in Stad en Ommeland

GRONINGEN – Woningcorporaties in de provincie Groningen hebben in samenwerking met WoningNet/DAK een nieuwe website ontwikkeld: Groningen Huurt. Vanaf november 2025 staan alle sociale huurwoningen van alle woningcorporaties in de provincie Groningen op groningenhuurt.nl. Een woningzoekende hoeft zich straks nog maar één keer in te schrijven. Daarna kan er gereageerd worden op het hele woningaanbod van alle deelnemende corporaties.

Het resultaat van de website is gevierd tijdens een (bijna) lanceringsfeestje. Bestuurders van alle deelnemende woningcorporaties*, huurdersorganisaties en WoningNet hebben samen de stukjes van de puzzel van een nieuw logo voor Groningen Huurt gelegd.

“We zijn erg trots op deze samenwerking. Het maakt het voor een woningzoekende zoveel makkelijker”

Elles Dost, Bestuurder van Lefier: “Het zoeken van een woning wordt nu zoveel makkelijker en overzichtelijker. Dat was het doel en dat hebben we samen mooi voor elkaar gekregen. Daar ben ik trots op! We zijn in september 2020 gestart met de voorbereidingen van Groningen Huurt. Samen met collega’s van de woningcorporaties en huurdersorganisaties. Er is een visie vastgesteld en vervolgens is beleid ontwikkeld en zijn er afspraken gemaakt. We hebben een goede partij gevonden in WoningNet/DAK als leverancier van de website en bijbehorende app. Dankzij de inzet van iedereen die bij het project is betrokken kunnen we de website nu bijna live zetten.”

“Tot binnenkort op Groningen Huurt”

Woningzoekenden moeten nog heel even geduld hebben: vanaf 3 november gaat de website echt live. Bas Krajenbrink, bestuurder van Patrimonium en voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Groningen Huurt: “Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan deze website. De komende maanden zetten we de puntjes op de i. Alle woningzoekenden die nu ingeschreven staan bij een woningcorporatie hebben een e-mail ontvangen over de overgangssituatie. Al deze inschrijvingen worden samengevoegd in één systeem. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat iemand die nu bij drie woningcorporaties staat ingeschreven, straks één inschrijving overhoudt. Uiteraard met behoud van de langste inschrijfduur. Een hele operatie! We kijken ernaar uit iedereen in november de nieuwe website te kunnen laten zien en ervaren.”

*Groningen Huurt is een samenwerking van de woningcorporaties: Acantus, De Huismeesters, Lefier, Woonstichting Groninger Huis, Goud Wonen, Nijestee, Patrimonium, Wierden en Borgen, Wold & Waard, Woonborg en Woonzorg Nederland.

Bron: Lefier

Catharina Glazenburg