DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Heede
Zaterdag is rond 15.20 uur op het terrein van een tankstation aan de Dersumer Straße in Heede een vrachtwagen achteruit tegen een geparkeerde witte Audi A1 gereden. De chauffeur is doorgereden. De schade wordt op 1.000 euro geschat. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260.
Papenburg
Maandag is tussen 23.00 en 23.10 uur bij een dierenartspraktijk aan de Von-Herz-Straße in Papenburg ingebroken. De daders beschadigden een raam en gingen er vandoor met contant geld en medicamenten uit een kluis. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961/9260.
Weener
Gistermiddag is om half twee een onbekende fietser op het fietspad langs de Katzenburger Straße, ter hoogte van de Floorenstraße, tegen een tegemoetkomende 16 jarige jongen op een e-scooter gebotst. Beide betrokkenen kwamen daarbij ten val. De jongen raakte gewond aan zijn been. De fietser verontschuldigde zich en ging er daarna op zijn fiets vandoor. Hij wordt als volgt omschreven: 1.80 m lang, slank, heeft kort bruin haar en een stoppelbaard. Hij sprak hoog Duits en was gekleed in een lichtblauwe spijkerbroek, een blauwe trui/jas. Getuigen worden verzocht de politie te bellen.
Lathen
Donderdag 4 september is rond 15.06 uur aan de Hauptstraße in Lathen een voertuig tegen een langs de kant van de weg geparkeerde auto gebotst. De bestuurder van het voertuig is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931/9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Catharina Glazenburg