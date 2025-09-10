Man langer vast voor betrokkenheid bij dood van zijn moeder in Stad-Groningen

GRONINGEN – De rechter-commissaris van de rechtbank in Noord-Nederland heeft vandaag besloten dat een 29-jarige man uit de Stad-Groningen veertien dagen langer in voorlopige hechtenis moet blijven. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag op zijn 53-jarige moeder.
De politie heeft de 29-jarige man uit Groningen op 7 september aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een melding van een dodelijk steekincident aan de Natalie Barneykade in Groningen. Een 53-jarige vrouw uit Groningen overleed aan haar verwondingen.
Rond 10:25 uur ontving de politie een melding van een steekincident in een woning aan de Natalie Barneykade. Direct ging de politie met meerdere eenheden ter plaatse. Ter plaatse trof de politie in de woning een 53-jarige vrouw uit Groningen aan. Medische hulpverlening mocht voor haar helaas niet meer baten. Zij is in de woning aan haar verwondingen overleden.
Onderzoek
Direct werd een onderzoek opgestart. In de omgeving van de woning aan de Natalie Barneykade kon de 29-jarige man uit Groningen worden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het steekincident. De politie deed nader onderzoek naar de toedracht en achtergrond van het steekincident. Dit gebeurde mede door sporenonderzoek in en rondom de woning door specialisten van de Forensische Opsporing. Daarnaast deden ze buurtonderzoek en spraken ze met direct betrokkenen.
Bron: OM en Politie Groningen
Catharina Glazenburg