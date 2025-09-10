Regenboogzebrapad in Winschoten krijgt opknapbeurt

WINSCHOTEN – Het regenboogzebrapad aan de Mr. D.U. Stikkerlaan in Winschoten heeft vanmiddag een opknapbeurt gekregen.
Het pad, dat in 2016 op initiatief van onder meer Roze 50plus Oldambt werd aangelegd, is schoongemaakt en opnieuw geverfd. Wethouder Gert Engelkens van de gemeente Oldambt, verantwoordelijk voor het diversiteitsbeleid, hielp mee met het verven. Het verkeer werd door verkeersregelaars over één rijbaan geleid.
Met het regenboogzebrapad wil de gemeente blijvend aandacht vragen voor de zichtbaarheid en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender inwoners. Regenboogzebrapaden zijn wereldwijd een symbool voor diversiteit en acceptatie, naar voorbeeld van de regenboogvlag die in 1978 door kunstenaar Gilbert Baker werd ontworpen.
De gemeente Oldambt hijst jaarlijks op Coming Out Dag, 11 oktober, de regenboogvlag aan het gemeentehuis. Rond die dag organiseert belangenorganisatie Regenboog Oldambt de Regenboogweek, met activiteiten in de gemeente en de regio.
Foto’s: Catharina Glazenburg