RUN Winschoten de hele dag te volgen bij G1 (Groningen1)

GRONINGEN 1, WINSCHOTEN – Zaterdag 13 september wordt voor de 49ste keer de RUN Winschoten georganiseerd. Van deze oudste ultraloop van Nederland, doet G1 (Groningen1) de hele dag verslag via radio en tv.
De vrijwilligers van Radio Westerwolde en RTVGO doen vanuit de G1 studio in Winschoten verslag van de loopwedstrijden en wat er zich zoal op en langs het parcours afspeelt. Natuurlijk staat de studiodeur ( zijkant van de Klinker ) in Winschoten open voor geïnteresseerden die willen kijken hoe de crew van 40 man, de uitzendingen vorm geeft.
De RUN verslagen zijn via de radio te ontvangen op 105.8 Mhz en natuurlijk via ziggo en kpn/odido/skv.
Onze TV uitzendingen via ziggo/kpn/odido en skv.
Natuurlijk zijn we ook digitaal te volgen; ga naar groningen1.nl, klik bovenin op de rode balk op het muzieknootje bij rtvgo voor de radio-uitzendingen en op het cameraatje bij rtvgo voor de tv uitzendingen.
De uitzendingen beginnen op de radio om 8.00 uur en op de tv kunt u vanaf 9.00 uur meekijken, de uitzendingen duren tot 18.00 uur.
Bron: Jan de Vries
Catharina Glazenburg