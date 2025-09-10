UWV Groningen bundelt groot deel dienstverlening op één locatie aan de Stationsweg

GRONINGEN – Per 16 september 2025 bundelt UWV een groot deel van haar dienstverlening in Groningen op één locatie: Stationsweg 10. Het kantoor aan het Harm Buiterplein blijft wel gehandhaafd voor de dienstverlening aan werkgevers. Cliënten van UWV kunnen voortaan op één centrale plek terecht voor al hun vragen aan UWV over werk en uitkeringen.
Wat verandert er?
Dienstverlening aan cliënten van UWV verhuist naar Stationsweg 10.Dienstverlening aan werkgevers blijft op het Harm Buiterplein 1.Samenwerking met partners, waaronder de gemeente Groningen, blijft hetzelfde.
Nieuw adres en bereikbaarheid
Het nieuwe adres voor cliënten van UWV is: UWV-kantoor Groningen Stationsweg 10 9726 AC Groningen. Deze locatie is bij veel cliënten al bekend. Het kantoor ligt direct aan het Hoofdstation en tegenover het Groninger Museum, waardoor het uitstekend bereikbaar is met het openbaar vervoer.
Afspraken en inloopCliënten met een afspraak ontvangen hierover bericht, inclusief de locatie. Voor vragen aan UWV over uitkeringen of werk kunnen cliënten van UWV zonder afspraak binnenlopen. Het kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. Meer informatieVoor vragen kunnen cliënten bellen met UWV via 088 898 9294.
Bron: UWV
Catharina Glazenburg