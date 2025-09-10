Veel deelname en gezelligheid bij Traiteurslager Huizing Viswedstrijd in Oude Pekela

OUDE PEKELA – De jaarlijkse Traiteurslager Huizing Viswedstrijd tijdens de Jaarmarktweek in Oude Pekela trok woensdagavond weer veel enthousiaste deelnemers. Het evenement, dat inmiddels een vaste traditie is geworden, vond plaats langs het Pekelderhoofddiep en stond garant voor sportiviteit en gezelligheid.
In totaal kwamen er dit jaar ongeveer 65 vissers aan de start. De jeugdviswedstrijd begon om 17.30 uur en duurde tot 19.30 uur. Jongens en meisjes werden ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën, zodat iedereen een eerlijke kans had. Per categorie werden bekers uitgereikt aan de drie beste vissers. De sfeer langs het water van de Wedderklap tot aan de Draaierswijk was gemoedelijk en fanatiek tegelijk, en menigeen lukte het om een mooi visje te vangen.
Ook de seniorenwedstrijd, eveneens georganiseerd door Traiteurslager Huizing, begon om 17.30 uur en liep door tot ongeveer 21.15 uur. Zij visten vanaf de brug bij de Weringstraat tot aan de Brittanniabrug. Met veel hengels aan de waterkant en het weer dat meewerkte, werd het een geslaagde avond. De deelnemers genoten zichtbaar en menig visser mocht een mooie vangst laten zien.
De viswedstrijd tijdens de Jaarmarktweek is niet alleen een sportieve strijd, maar vooral ook een sociale ontmoeting. Het samenzijn langs het diep en de uitwisseling van vangstverhalen maken dit evenement elk jaar weer bijzonder. Met de grote opkomst van zo’n 65 deelnemers, de sportieve prestaties en de gezellige sfeer kan de organisatie terugkijken op een zeer geslaagde editie van de Traiteurslager Huizing Viswedstrijd.
Zodra de uitslagen bekend zijn wordt dit bericht aangevuld.
Bron/foto’s: Freddy Stötefalk
Catharina Glazenburg