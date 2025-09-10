Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Nieuw-Scheemda

NIEUW-SCHEEMDA – Vandaag waren de wandelcoaches van WandelenWerkt neergestreken in Nieuw-Scheemda, om vanuit daar hun wekelijkse wandeling te laten vertrekken.

Vandaag was als startpunt voor de wandeling van WandelenWerkt gekozen voor de Hervormde Kerk in Nieuw Scheemda. Dit is een zaalkerk, gebouwd in 1661, met een schilddak waarop een zeszijdige dakruiter is geplaatst . Bijzonder aan deze kerk is het orgel. Het is een pijporgel uit 1698 en staat bekend als het kleinste Arp Schnitgerorgel ter wereld. Voor de kenners, het heeft één manuaal, acht registers en een aangehangen pedaal.

In de kerk stond om 8.45 uur zoals gebruikelijk de koffie klaar en konden de wandelaars die zich weer vooraf hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches. De eerste groep vertrok om 9.15 uur en wandelde vanuit het dorp direct de polder in. Via de Hamrikkerweg, de Zwaagweg. de Hardeweg langs de Ringmaar kwam de groep aan op t Hamrik. Met Hamrik wordt het buitengebied van een bepaald dorp aangeduid. Het is een oud Fries woord waarbij Ham hoek of landtong betekend en Rik staat voor grondgebied. Vaak werden er in deze buitengebieden ook nieuwe dorpen gesticht, en deze kregen dan de naam met de uitgang –hamrik. In dit geval dus Scheemderhamrik ( Nieuw Scheemda). Andere voorbeelden in dit gebied zijn Midwolderhamrik (Nieuwolda) en Beersterhamrik ( Nieuw Beerta).



Aan t Hamrik passeerde de groep de Noordermolen. Deze molen werd gebouwd in 1805 en is één van de oudste nog bestaande poldermolens in de provincie Groningen. De molen heeft in de loop der jaren een aantal keer een nieuwe eigenaar gekregen en is ook een paar keer behoorlijk in verval geraakt. Nu is hij in handen van de Molenstichting In 2004 liet de Molenstichting Oldambt de molen restaureren. Hij wordt weer regelmatig in werking gesteld door een vrijwillige molenaar. Voor de molen staat een vijzel als een schildwacht in de grond.

Een stuk verder passeerden de wandelaars een tweede poldermolen, de Westerse Molen. Deze staat aan het Buiten Nieuwediep. Bijzonder aan deze molen is dat hij twee vijzels heeft waarmee hij grote hoeveelheden water kan verplaatsen. Ook deze molen is diverse keren gerestaureerd en ook hier kan door inzet van vrijwillige molenaars de molen regelmatig draaien. Verder opvallend aan deze molen, hij draagt de naam Zeldenrust, maar iedereen kent hem als de Westerse Molen.

Al wandelend langs het Buiten Nieuwdiep en de Oude Wetering kwamen de wandelaars weer aan bij de kerk in Nieuw Scheemda. Daar stond zoals gebruikelijk de soep met brood weer te wachten. Een prachtige wandeling door het polderlandschap met prachtige vergezichten in onze mooie Provincie Groningen.

Tekst en foto’s: Jan Bossen

Catharina Glazenburg