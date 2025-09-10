Volle zaal bij tweede editie Schoenservice Brokschmidt Bingo

OUDE PEKELA – Tijdens de Jaarmarktweek vond vanavond in MFC De Binding de tweede editie van de Schoenservice Brokschmidt Bingo plaats. Om 20.00 uur ging het spel van start en bijna 160 deelnemers namen plaats aan de tafels om een gezellige avond te beleven en mee te dingen naar de vele mooie prijzen.
Onder de enthousiaste leiding van spelleidster Ellen Kupers werden maar liefst acht rondes gespeeld, gevolgd door een spannende superronde. De spanning liep geregeld hoog op wanneer meerdere deelnemers nog slechts één getal verwijderd waren van een volle kaart.
De prijzen vielen bijzonder in de smaak. Zo konden de winnaars onder meer waardebonnen en goedgevulde boodschappenpakketten mee naar huis nemen. Naast de strijd om de prijzen stond vooral de gezellige sfeer centraal: er werd gelachen, geroepen en luid geapplaudisseerd bij iedere “Bingo!”.
Met zo’n grote opkomst en enthousiaste reacties kan de bingo inmiddels gerust een vaste waarde binnen de Jaarmarktweek worden genoemd.
Bron en foto’s: Freddy Stötefalk
Catharina Glazenburg