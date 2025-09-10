Wandelen door tijd en landschap: de Gasterse Duinen

GASTEREN – Ga mee op ontdekkingstocht door de Gasterse Duinen – een prachtig en gevarieerd natuurgebied waar het landschap nog steeds de sporen draagt van de ijstijden. We wandelen over stuifduinen met een prachtig uitzicht op de omgeving. Gagelstruiken markeren de overgang tussen hei en veen.
Onderweg ontmoeten we het verleden: een 5000 jaar oud hunebed, stille getuige van de vroegste bewoners van dit gebied. We volgen eeuwenoude karrensporen die ooit deel uitmaakten van een belangrijke middeleeuwse handelsroute van Groningen naar Coevorden.
Via het beekdal wandelen we naar het Oudemolensche Diep en keren we via het schilderachtige Anloërdiepje terug naar de Gasterse Duinen – waar we nog één keer stilstaan bij het indrukwekkende hunebed.
Praktisch:
– Start om 10.00 uur bij de NP-parkeerplaats Gasterse Duinen Oudemolenseweg bij Gasteren
– Afstand: ca. 6 km | Duur: ca. 2,5 uur
– Deelname is gratis
– Aanmelden is niet verplicht, maar wordt op prijs gesteld via drentscheaa@ivn.nl
– Na afloop is een vrijwillige bijdrage welkom voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa
Bron: Nationaal Park Drentsche Aa
Catharina Glazenburg