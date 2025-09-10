Wie schrijft, die blijft: ontdek je eigen verhalenverteller bij cursus autobiografisch schrijven

STADSKANAAL – Heb je altijd al willen schrijven en weet je niet waar te beginnen? Doe dan mee aan dit verhalenproject van Bibliotheek Stadskanaal in samenwerking met het Streekhistorisch Centrum! Elk mens draagt een schat aan verhalen bij zich, waar we in dit project naar op zoek gaan.
Iedereen is een bron van verhalen. Gewone verhalen, of bijzondere verhalen. Verhalen over afstand en nabijheid. Verhalen brengen ons samen, ze verbinden, verrijken onze leefwereld en roepen emoties op. Tijdens dit project gaan we op ontdekkingstocht in het eigen leven, bijvoorbeeld over het verhaal van je handen: wat hebben zij allemaal gedaan, beleefd en aangeraakt? In een kleine groep van 6 tot 8 deelnemers ga je onder begeleiding van een verhalenverteller je eigen verhaal (leren) vertellen in zeven bijeenkomsten. Het project mondt uit in een presentatie van de mooiste verhalen in de nieuwe tentoonstelling van het Streekhistorisch Centrum in de Bibliotheek.
Als je graag mee wil doen is het van belang dat je er alle bijeenkomsten bij kunt zijn (uitgezonderd onverwachte omstandigheden).
Wat: gratis deelname aan een project over verhalen vertellen
Wanneer: dinsdag 7, 14, 21, 28 oktober en 4, 11, 18 november
Waar: Bibliotheek Stadskanaal
Voor wie: ben je opgegroeid of woon je in Stadskanaal zonder veel schrijfervaring? Dan zoeken we jou!
Meedoen? Aanmelden kan via de website van Bibliotheek Stadskanaal.
Bij meer dan 8 aanmeldingen maken ze een selectie en hanteren ze een wachtlijst.
Meer informatie via Valerie Kruijer via v.kruijer@biblionetgroningen.nl
Bron: Valerie Kruijer
Catharina Glazenburg