Automobilist overleden na botsing met maaimachine

2E EXLOËRMOND – Vanmorgen is bij een ongeval op het Zuiderdiep een automobilist om het leven gekomen.
Rond tien uur vanmorgen is op het Zuiderdiep in 2e Exloërmond een auto tegen een maaimachine gebotst. De auto kwam vervolgens tegen een boom tot stilstand.
Hulpdiensten, waaronder de brandweer en de traumahelikopter kwamen ter plaatse. Ondanks hun snelle inzet mocht hulpverlening niet meer baten. De 68 jarige automobilist uit 2e Exloërmond overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.
De bestuurder van de maaimachine kwam met de schrik vrij.
De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.
Bron: Politie Drenthe
Catharina Glazenburg